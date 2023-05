Zum Heimkinostart am 19. Mai 2023 verlosen wir zwei 4K UHD Blu-rays

Auf einer einsamen Insel notgelandet, die Crew als Geiseln verschleppt und ein verurteilter Mörder, der entscheidend für die ausstehende Rettungsmission ist! Unterhaltsamer Nervenkitzel kommt ab dem 19. Mai 2023 mit dem Action-Thriller "Plane" in die Heimkinos!

Über den Film:

Der Blitzeinschlag in sein Flugzeug und die anschließende Notlandung waren nur der unheilvolle Anfang für Pilot Brodie Torrance. Gestrandet auf einer Insel werden fast alle Passagiere und Crew-Mitglieder von schwer bewaffneten, philippinischen Rebellen als Geiseln genommen. Deren Ziel ist es, Lösegeld zu erpressen. Um die Geiseln zu retten, muss Torrance ein Bündnis mit seinem außergewöhnlichsten Passagier eingehen: dem verurteilten Mörder Louis Gaspare, der für seine Auslieferung mit an Bord war und einen militärischen Hintergrund zu haben scheint. Bald schon stellt Torrance jedoch fest, dass in Gaspare mehr steckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Im mitreißenden Action-Thriller "Plane", inszeniert vom französischen Regisseur Jean-François Richet, sind Action-Star Gerard Butler ("Criminal Squad") und Mike Colter, bekannt als Marvel Superheld Luke Cage, die einzige Chance auf Rettung für die Passagiere und die Crew von Trailblazer Airlines Flug 119. In weiteren Rollen glänzen u.a. Daniella Pineda ("Jurassic World: Das gefallene Königreich"), Paul Ben-Victor ("The Irishman") sowie die deutsche Schauspielerin Lilly Krug ("Shattered - Gefährliche Affäre").

