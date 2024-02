30 Jahre Harry Styles: Hier sind seine 100-Millionen-Songs (und ihr angemessener Ersatz!)

Der vielleicht wichtigste Popkünstler unserer Tage feiert heute Geburtstag. Aber was macht diesen sanften Anti-Rockstar so einflussreich?

"Treat People With Kindness" ist nicht nur ein Schlüsselsong des Engländers Harry Styles: Der Songtitel ist quasi sein Lebensmotto. Geboren am 1. Februar 1994 im englischen Redditch, einer Stadt kleiner als Zwickau in der Nähe von Birmingham, ist Harry Styles sozusagen die nette Antithese eines Rockstars - und damit rockt der nun 30-Jährige...