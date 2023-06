300 Jahre Johann Sebastian Bach in Leipzig: Ein Migrant als Berühmtheit

"Das hätte er nie so entschieden, wenn Leipzig nicht schon so einen erlesenen Ruf gehabt hätte, mit dem höchstens Hamburg zu dieser Zeit mithalten konnte", ist Michael Maul überzeugt, Leiter des Leipziger Bach-Archivs und Intendant des heute beginnenden Bachfests. Denn immerhin hatten die Thomaner schon zu Zeiten des Dresdner Hofkapellmeisters Heinrich Schütz als überragend gegolten, widmete der ihnen doch bereits 1648 seine "Geistliche Chormusik".

Ein Komponist von geringer Reputation

Fortan also wirkte Bach bis zu seinem Tode 27 Jahre lang in Leipzig, und die Stadt zehrt bis heute von seiner schier übermenschlichen Schaffens- und Strahlkraft über drei Jahrhunderte hinweg. Dabei war er zu Dienstantritt zwar als Organist und Improvisator über die kleinteiligen deutschen Landesgrenzen hinaus wohlbekannt, genoss aber als Komponist unter seinen Zeitgenossen einen eher bescheidenen Ruf, war sogar hinter Georg Philipp Telemann und dem heute nahezu unbekannten Christoph Graupner nur dritte Wahl bei der Neubesetzung der Kantorenvakanz.

Schon zu Lebzeiten den Nachfolger gesucht

Noch während seiner Amtszeit musste sich Bach ständig mit dem Stadtrat nicht nur um seine angeblich ungefälligen Werke, sondern auch um die Finanzierung seiner Kirchenmusik streiten. Er machte sich ständig unbeliebt, so dass die Räte schon nach einem Nachfolger für den Schwererkrankten suchten, als er noch ein Jahr zu leben hatte. Die selbstbewussten Kaufleute der reichen Stadt fern der Residenz legten ihr Augenmerk lieber darauf, ein pralles Kulturleben adäquat zum feudalen Hof zu errichten und gründeten 1743 mit dem heutigen Gewandhaus das erste bürgerliche Orchester in Deutschland. Auch wenn Bach daran nicht direkt beteiligt war, spielte es doch - Bachs Nachfolger Johann Adam Hiller zu Dank - seit den 1820er Jahren "im Dienst" in der Thomaskirche - eine Tradition, die sich auf wundersame Weise bis heute erhalten hat.

Ein Migrant stößt die Renaissance des Migranten an

Die Ironie der Geschichte will es, dass der nach seinem ersten Biografen Johann Nikolaus Forkel "größte musikalische Dichter aller Zeiten" nach seinem Tod 1750 lange fast ganz vergessen war, bis Felix Mendelssohn Bartholdy, ebenfalls ein musikalischer Migrant, seine Renaissance einleitete, indem er Bachs Werke ab 1829 zuerst in Berlin, später als Gewandhauskapellmeister in Leipzig wiederaufführte - ein bedeutungsvoller Akt, denn diametral zu heute spielte man bis ins frühe 20. Jahrhundert kaum "alte" Musik. Gleichwohl war er sich mit dem Bachbewunderer und aus Zwickau zugereisten Komponisten Robert Schumann, der hier 1834 mit der bis heute erscheinenden Neuen Zeitschrift für Musik eine der ersten Musikzeitschriften gründete, einig, dass die Komplexität in Bachs Werk für eine breite Masse des Publikums verständlich zu machen sei und daher mehrmals in den Konzerten auftauchen sollte.

Erstes deutsches Konservatorium

Mendelssohn war es dann auch, der 1843 mit der Gründung des ersten deutschen Konservatoriums 1843 den Ruf Leipzigs als Musikstadt so entscheidend weiterentwickelte, dass endlose Scharen heute berühmter Namen von Mahler bis Grieg nach Sachsen kamen, um hier zu studieren, zu musizieren, zu hören und gehört zu werden. Nicht zufällig siedelten sich in der quirligen und immer schon weltoffenen Messestadt die wichtigsten Musikverlage an, wurden zahllose Werke uraufgeführt, galt Leipzig als internationaler Treffpunkt der allerersten musikalischen Garde. Mindestens zum Teil ist diese Prosperität auch Bachs Erbe zuzuschreiben.

Mehr Steuergeld für die Kultur als sonst irgendwo in der Republik

Nach einigen Irrwegen der Identitätsfindung zwischen Messe, Buchverlagen und Olympiabewerbung hat sich Leipzig denn auch endgültig auf den Ruf als Bach- und Musikstadt konzentriert. Keine andere Kommune in Deutschland gibt so viel Steuergeld pro Einwohner für die Kultur aus wie diese, und gerade Bach und sein Fest machenes den Marketingleuten leicht. Denn es ist ja wahr: Wenn man vor seinem angeblichen Grab in der Thomaskirche steht, dem Meister so nah wie nirgendwo, ist das ein erhebendes Gefühl. Der Geist des Thomaskantors scheint die Gäste anzuwehen in dieser gestrengen protestantischen Atmosphäre. Allein die Vorstellung ist anregend, dass er durch diese heilige Halle getobt hat, nicht selten erbost über die "schlechte Bestallung" seiner Kirchenmusik. Die Stätten seines Wirkens sind sichtbar, man kann sie anfassen und damit Geschichte ohne Zeitverzug begreifen.

"Das jährliche Treffen der Bachbekloppten"

Und nachdem das Festival noch vor einigen Jahren auf der Finanzierungskippe stand, bildet es heute den Markenkern des Gastgebers: Es ist "das jährliche Treffen der Bachbekloppten des Planeten, um eine gigantische Selbsthilfegruppe miteinander abzuhalten", wie es Intendant Michael Maul, selbst "bekennender Bekloppter", erfrischend hemdsärmelig formuliert. Allein schon wegen der Authentizität des Ortes darf es als das wichtigste unter den weltweit unzähligen Bachfeste gelten. Und auch die Einheimischen haben das längst erkannt.

Näheres zum Bachfest Leipzig erfahren Sie hier.