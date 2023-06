Abenteuer mit einem müden Indiana Jones

Bereits seit Anfang der 1980er Jahre ist Harrison Ford in der Figur des Archäologen und Actionhelden Indiana Jones unterwegs. Nun ist der mittlerweile 80 Jahre alte Schauspieler zum fünften Mal in die Rolle geschlüpft. In "Rad des Schicksals" wird zwar wieder ein Schatz gesucht und auch diesmal sind die Nazis der Gegner, doch nun soll auch das...