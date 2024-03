"Aktion Phoenix" von Christian Herzog: Über Möglichkeiten der Zivilcourage

Historischer Roman über Kernthemen der NS-Diktatur

Christian Herzog, eigentlich Ralf H. Dorweiler, behandelt in seinem historischen Roman "Aktion Phoenix" Kernthemen der NS-Diktatur: Die Wirkung von Propaganda und die Möglichkeiten individueller Zivilcourage. Darum geht es: Die Olympischen Sommerspiele in Berlin stehen an, und den Nazi-Funktionären ist sehr daran gelegen,...