Anna Bach: Wir brauchen die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus - online wie offline

Auf TikTok & Co wird zurzeit der Frühling besungen. Warum das nicht viel mit Übergangsjacke und Sonne zu tun hat, sondern mit den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, und was es dafür eigentlich braucht – das hat sich unsere Kolumnistin mal genauer angeguckt.

Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Sängerin Soffie blickt mir eindringlich entgegen. Klimpernde Klänge dringen aus dem Lautsprecher meines Handys. Der ersten Songzeile folgen leise Pianotöne und laute Forderungen. Nicht etwa von sanftem Vogelgezwitscher in Baumkronen oder sonnendurchdrungenen Fenstern am...