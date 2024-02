"Antigone"-Premiere jetzt auch am Theater Plauen-Zwickau

Nachdem der Stoff erst kürzlich auf die Chemnitzer Bühne kam und dort derzeit zu sehen ist, erzählt die Inszenierung des Theaters Plauen-Zwickau die Geschichte auf ganz andere Art. Welche Inszenierung ist besser?

Am Ende steht die Katastrophe. Klar, so will es die mehr als 2000 Jahre alte Vorlage von Sophokles, seine "Antigone" passt ins Tragödienraster seiner Zeit. In der Inszenierung von Joanna Lewicka, die am Freitag im Zwickauer Gewandhaus Premiere feierte, wird das Element der Katastrophe voll ausgekostet: auf allen Ebenen.