Auf dem Teppich: Steve Lukather mit "Bridges"

Es sei kompliziert, aber in dem Alter, in dem er jetzt sei, wolle er nichts Kompliziertes mehr angehen, sagt Steve Lukather über sein Solo-Album "Bridges" (Mascot): "Ich wollte eine Platte im Toto-Stil machen, da die Band nie wieder ein Studioalbum aufnehmen wird." Schon beim ersten Titel "Far From Over" ist klar, dass Lukather ernst macht. Viele...