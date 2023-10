Band Rammstein kündigt Tour für 2024 an - Start in Prag

Die Diskussion um Sänger Till Lindemann scheint Rammstein nicht zu stoppen. Die Berliner Band hat neue Pläne. Und kommt unter anderem auch nach Dresden.

Die Band Rammstein geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Das gaben die sechs Musiker am Dienstag über Social-Media-Kanäle der Band bekannt. "Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!", hieß es im Posting der Berliner Band. Der Vorverkauf für die Konzerte soll am 18. Oktober beginnen. Am Mittwoch wurden weitere Details...