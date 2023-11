„Baumgartner“ von Paul Auster: So sind sie, die Zufälle des Lebens

Es ist ein typischer Auster-Roman, in dem der Protagonist in seinem Raum an der Schreibmaschine sitzt.

Seymour T. Baumgartner ist allein. Seit zehn Jahren ist der 71-jährige Phänomenologie-Professor aus Princeton Witwer. Nicht dass es nicht die eine oder andere Affäre gegeben hätte, aber geliebt hat er nur Anna. Als Student hatte er sie kennengelernt und fast 32 Jahre mit der Übersetzerin und Autorin zusammengelebt, die meiste... Seymour T. Baumgartner ist allein. Seit zehn Jahren ist der 71-jährige Phänomenologie-Professor aus Princeton Witwer. Nicht dass es nicht die eine oder andere Affäre gegeben hätte, aber geliebt hat er nur Anna. Als Student hatte er sie kennengelernt und fast 32 Jahre mit der Übersetzerin und Autorin zusammengelebt, die meiste...