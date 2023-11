Bekannt: The Gaslight Anthem mit "History Books"

Indie-Rock

Sänger Brian Fallon kann sich noch so viele Tattoos stechen lassen - er wird nie sein wie Mike Ness. Ebenso wenig wird The Gaslight Anthem zu Social Distortion: Mit ihrem neuen Album "History Books" (Thirty Tigers) bekennen sich die Jungs aus New Brunswick nach einer neunjährigen Auszeit ganz zum Classic Rock und haben sich für den Titeltrack...