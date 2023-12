"Bergretter"-Serien-Star Sebastian Ströbel präsentiert Alpen-Doku

Bei einer Alpenüberquerung lernt der Schauspieler Wetterextreme, Menschen, Tiere sowie den Fundort der Gletscherleiche Ötzi kennen. Das ZDF zeigt die Dokumentation am Mittwoch und Donnerstag.

Von der Zugspitze zu den Drei Zinnen in Südtirol führt die Reise des Schauspielers Sebastian Ströbel. In mehreren Etappen, verteilt über zehn Monate, durchquert er die Alpen. Er will herausfinden, "was die Berge mit uns Menschen machen, und was wir Menschen aus den Bergen". Das ZDF zeigt die zweiteilige Dokumentation "Sebastian Ströbel -...