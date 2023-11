Björk live in Leipzig: Pilze, Pandora und Greta Thunberg

Die isländische Sängerin gab am Freitag in Leipzig eines von nur zwei Deutschland-Konzerten: Ein Musiktheater, das Geist und Augen zu öffnen vermochte.

Der Unterschied zwischen Pop- und Hochkultur besteht vor allem im Ritual. Bedeutet, er ist so egal wie schwergewichtig, ein Paradoxon. Nun ist die vermeintliche Unvereinbarkeit an sich symbiotischer Systeme das Lebensthema der Sängerin Björk, also grätscht sie da voll rein: Die Show ihrer "Cornucopia"-Tour ist, bei Bühnenlichte betrachtet,...