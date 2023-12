Bläserfluss: Caspar van Meel mit "Satie - A Time Remembered"

Jazz

Die leicht düstere Stimmung war es, die Caspar van Meel ansprach, als er in seinen Zwanzigern mit Erik Satie in Berührung kam. "Es gibt auffallende Ähnlichkeiten zwischen unserer Zeit und der Zeit, in der Satie diese Werke schrieb", so der niederländische Bassist, der auf seinem Album "Satie - A Time Remembered" (Edel) die "Gnossiennes" des...