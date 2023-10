Bruce Springsteen spielt im kommenden Juli in Hannover

Es ist das einzige Konzert des US-Rockstars in Deutschland während seiner Welttournee.

Rocklegende Bruce Springsteen ("Born in the U.S.A.") kommt im Sommer 2024 im Rahmen seiner Welttournee auch für ein Konzert nach Deutschland: Am 5. Juli wird er in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auftreten, wie Hannover-Concerts am Dienstag mitteilte. Die Welttournee 2024 beginnt am 19. März in der US-Stadt Phoenix und endet laut...