Chemnitzer Schauspieler Jörg Schüttauf im Interview: "Das war schon ein Schöckchen"

Der Film- & Fernsehstar über seine ersten Bühnenerfahrungen in Karl-Marx-Stadt, seine Rückkehr im Spinnbau und seine Rolle als Richter Adam in "Der zerbrochene Krug" im Spinnbau Chemnitz

Jörg Schüttauf residiert derzeit in einer Theaterwohnung auf dem Chemnitzer Brühl und radelt jeden Tag zur Probe in den Chemnitzer Spinnbau. Denn dort soll am kommenden Samstag sein bisher größtes Bühnenprojekt erstmals zu erleben sein. Wir sprachen mit dem populären und von der Kritik regelmäßig mit Bestnoten bedachten 61-Jährigen.