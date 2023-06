Chemnitzer Tanzfestival: Nach 2022 wieder deutlich mehr Besucher

Diesmal war alles ein bisschen anders: Bei der 9. Auflage des internationalen Festivals "Tanz Moderne Tanz" in Chemnitz, das am Sonntag erstmals mit einem Picknick im Schillerpark zu Ende gegangen ist, wurde öfter unter freiem Himmel getanzt, gab es mehrere Aufführungen tagsüber und ungewöhnlichere Auftrittsorte als zuvor - so am Hauptbahnhof...