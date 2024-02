Christian Friedel im Interview "Wir dürfen es nicht nur den Historikern überlassen"

Der Schauspieler über seinen neuen Film "The Zone Of Interest" und die Herausforderung, den Kommandanten eines NS-Vernichtungslagers als Privatmenschen zu spielen

Christian Friedel, geboren am 9.März 1979 in Magdeburg, gehört seit Jahren zu Deutschlands besten Theaterschauspielern. Dem internationalen Kinopublikum wurde er in Michael Hanekes "Das weiße Band" bekannt, weitere Rollen hatte er in dem Biopic "Elser, der Serie "Babylon Berlin" und zuletzt in "20 Jahre". In "The Zone of Interest" verkörpert...