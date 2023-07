Chronistenpflicht: Jason Bell mit "Weathervanes"

Altmeister David Crosby bezeichnete ihn als exzellenten Songwriter und nannte ihn in einem Atemzug mit Paul Simon, Joni Mitchell oder Bob Dylan. Was da dran ist, beweist der Amerikaner Jason Isbell nun erneut in seinem aktuellen Album "Weathervanes" (Thirty Tigers). In den 13 Songs geht es um Amokläufe ("Save The World"), Rassismus ("Cast Iron...