Circle Pit und Wall of Death auf schlammfreiem Boden: 10.000 Extremmetaller feiern im Thüringischen das Festival Partysan

Dank trockenen und trittfesten Geläufs vor den Bühnen war beim Partysan in Schlotheim möglich, was in Wacken vermutlich zur Schlammschlacht mit Zentrifugalwirkung ausgeartet wäre: Beim Circle Pit laufen die Fans im großen Kreis vor der Bühne herum und teilen mit der Handkante rhythmisch die Luft. Bild: Tobias Prüwer