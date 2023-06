Danke, Rammstein: Jetzt tut er also weh, der Rock'n'Roll!

Warum also macht das Buch irgendwie trotzdem nicht den Spaß, den sich alle Beteiligten davon wohl versprochen haben? Die Schuld kann man getrost beim aktuellen "Rammstein-Fall" suchen: Seit den Enthüllungen um Till Lindemann hat man dann doch nicht mehr einen ganz so ungetrübten Blick aufs rücksichtslose Groupie-Flachlegen unter Drogeneinfluss. Wie gesagt: Nichts an der Motörhead-Frühgeschichte ist unbekannt, und es wäre auch irgendwie albern, dass nun gerade an dieser Band rückwirkend durchzuproblematisieren. Denn damit würde man am Ende ja doch nur bei den Symbolen bleiben statt sich des Problems ernsthaft anzunehmen.

Trotzdem kann man diesen komplett aus der Zeit gefallenen Lebensstil im Sommer 2023 eben auch nicht mehr einfach so abkulten - dazu ist der Beigeschmack dann doch zu schal. Ja, dafür kann, das muss man sehen, diese ansich prima gemachte Biografie nichts. Aber sie ist eben nur für den hemmungslosen Rockstar-Spaß gemacht, und der bekommt aktuell nunmal ein paar dringend nötige Reflektionen ab. Welche kneifen: Man will irgendwie nicht mehr so geil finden, was man bisher so geil fand! Jede Belanglosigkeit im Buch ist da eine willkommene Abmilderung der Schmerzen, die man sonst beim Dauerrausch der jungen Rock-Protagonisten miterlebt. Schon verrückt, was so ein veränderter Blickwinkel alles in den Schatten stellen kann.