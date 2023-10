Das Werk der Woche: Blumen für ein Original

Heute: Bronzeskulptur "Blumme August" von Hannes Schulze in Plauen (2000)

Er war ein "Stadtbekanntes Plauener Original", wie eine Tafel an der Bronzeskulptur an der Straßberger Straße in der Vogtland-Metropole bescheinigt. In seinem Buch "Plauen in alten Ansichten" nennt Frank Weiß einige Lebensdaten des "Blumme August": Er hieß eigentlich Johann Christoph Heinrich Wagler und wurde am 18. April 1836 in Hirschberg...