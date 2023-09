Das Werk der Woche: Der letzte Kumpel

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: "Erinnerung - es ist Feierabend - Schicht im Schacht" von Jo Harbort in Zwickau (2014)

Ein schöner Platz ist das, gleich neben der Paradiesbrücke an der Mulde in Zwickau. Ich sitze jeden Abend hier, mit einem Bierchen und dem alten Grubenhelm. Nein, nicht nur jeden Abend, ich sitze seit 2014 immer hier. So haben es die Zwickauerinnen und Zwickauer gewollt, so hat es der Bildhauer Jo Harbort gewollt.