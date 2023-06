Deichkind in Leipzig: Abriss der lustigen Herrenrunde

Es herrscht schon Festivalstimmung, bevor das Konzert überhaupt los geht. Das liegt zum einen an VJ Wasted, der eine angenehm eigenartige Einstimmunsgmusik auflegt, die zum Showbeginn in Bonny Tylers "Total Eclipse of the heart" mündet - aber vor allem am Wetter. Es hat den ganzen Tag geregnet und die Leipziger Festwiese am Freitagabend in ein...