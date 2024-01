"Die Besucher" als Premiere in Chemnitz: Gottsein als Möglichkeit

Bogdan Koca präsentiert Éric-Emmanuel Schmidts Kammerspiel im "Ostflügel".

Was ist das für ein Raum, den man hier betritt? Ein Wohnzimmer? Ein Museum? Bücher, Zigarillos, ein altes Telefon, ja, selbst das berühmte Sofa des Dr. Sigmund Freud sind in Vitrinen ausgestellt, so mancher Besucher wagt einen Blick darauf, bevor er sich einen Platz in einer der Stuhlreihen sucht, die an den Wänden des Ostflügels entlang...