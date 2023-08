Die Gier nach Veränderung

Am liebsten würde ich gerade (mal wieder) vor allem weglaufen. Vor dem Leben mit all seinen Verantwortlichkeiten und auch vor meinem Alltag, den ich eigentlich so liebe, der mir Sicherheit und Struktur gibt. Seit über sechs Jahren wohne ich in dieser Stadt, länger habe ich bisher nur in meiner Geburtsstadt gewohnt. Habe ich mich noch vor ein...