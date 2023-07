Disneyrap: Montez mit "Liebe in Gefahr"

Selten waren ein Festival und sein Genre so eng verbunden: Das "Splash!" ist Hip-Hop! 1998 in Chemnitz gestartet und mittlerweile in Ferropolis beheimatet, war es immer auch Spiegel der Szene und Wohnzimmer der Stars. In diesem Jahr findet das Festival zum 25. Mal statt. Was macht seine ungebrochene Faszination aus?