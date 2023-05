Donna Leons 32. Commissario-Brunetti-Roman "Wie die Saat, so die Ernte": Ein echter Knochenjob in Venedig

Sie habe in ihren Kriminalromanen wahrscheinlich an die 50 Menschen sterben lassen. "Das stört keinen", echauffierte sich Donna Leon kürzlich in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Als sie aber einmal einen Golden Retriever ums Leben kommen ließ, habe es böse Briefe gehagelt. Die Political Correctness treibe heutzutage Blüten. "Wir...