Ein Album voller Geschichten der Hoffnung: Was Uschi Brüning zum Fest der Liebe einfällt

Mit "Es sungen drei Engel" hat die Jazzsängerin mit dem Berliner Bläserquartett Samtblech ein leises Weihnachtsalbum vorgelegt, das zu jeder Jahreszeit hörenswert ist.

Es beginnt ganz leise, ohne Worte, nur vier Blasinstrumente. Im Kopf fügen sich die Worte dazu: "Nobody knows the trouble I've seen". Ein ungewöhnlicher Auftakt für eine Weihnachtsplatte, der doch gleich auf ihre Intention verweist. Nach einigen Takten wird die Musik drängender, kämpferischer, ohne in Jubel auszubrechen. Es werde wohl "das...