Ein zu großes Herz?

Maurice Querner über den Gendersprachen-Streit in Zwickau

Theater, Oper und Ballett haben die Schwachen, die Bösen, die Feiglinge, die Helden und auch die ganz "Normalen", die Verrückten, die Klugen und sogar die Langweiligen im Fokus. Das sind die Menschen, mit denen die lustigen, traurigen, spannenden und guten und manchmal auch die schlechten Geschichten auf die großen und kleinen Bühnen dieser Welt gebracht werden. Theater, Oper und Ballett brauchen deshalb ein großes Herz, sind per se auf Vielfalt und Toleranz geeicht. Wundern muss man sich also nicht, wenn Kulturbetriebe in Sachen gendergerechte Sprache nicht selten vorangehen und damit gerade jene Gruppen auch in der Schriftsprache sichtbar machen wollen, die bislang zumeist ignoriert oder diskriminiert wurden: Frauen, Schwule oder Transmenschen.

Es ist nachvollziehbar, dass es viele Menschen gibt, die sich mit solchen Veränderungen generell schwer tun, auch wenn sie durch Doppelpunkt, Unterstrich, Sternchen oder großes Binnen-I ja keinerlei Nachteilen oder gar Diskriminierungen ausgesetzt sind. Und ja, es gibt sie, die Überspitzungen, die so manche Freundin und manchen Freund der deutschen Sprache erschaudern lassen. Gerade deshalb sind aber doch Kunst, Kultur, Medien und Parteien gefordert, hier die Gesellschaft voranzubringen, zu solidarisieren, aber wenigstens die Debatte darüber, was sinnvoll ist und was nicht, nicht einfach abzuwürgen.

Eigentlich braucht es nicht viel, um gendergerechte Sprache, wenn schon nicht für gut zu befinden, sie aber zumindest zu akzeptieren. Ein bisschen Mitgefühl, mehr nicht. Empathie muss man freilich von der AfD nicht erwarten, eine Partei, die gern mit Blick auf die Grünen übrigens immer und immer wieder das Narrativ der Verbotspartei bemüht. Nun will sie also selbst verbieten - die Gendersprache. Doch was ist in FDP und CDU gefahren, die wissen sollten, dass es hier auch um einen Angriff auf Autonomie und Kunstfreiheit geht? Sie sind es doch, die damit hier einen "Kulturkampf" beginnen, den keiner braucht und niemanden nutzt außer der AfD.