Eine stilistisch brillante Lovestory: Emanuel Maeß mit "Alles in allem"

Der gefeierte Schriftsteller Emanuel Maeß glänzt in seinem jüngsten Buch mit einer Geschichte über große Gefühle.

Die Messlatte in Sachen Vorbilder liegt bei dem Schriftsteller hoch. Zu den Leitfiguren des 1977 in Jena geborenen Dichters zählen bedeutende Avantgardisten wie unter anderem Fernando Pessoa und Marcel Proust. Auf dem Niveau solcher Idole bewegte sich der studierte Politikwissenschaftler auch in seinem literarischen Erstling, der 2019 unter dem...