Einfach nur lieb haben: Iron Maiden startet "Future Past"-Deutschlandtour in Sachsen

Man wünscht sich glatt, wenigstens halb so fit gewesen zu sein als man halb so alt war: Was der fast 65-jährige Bruce Dickinson zum Deutschland-Auftakt der aktuellen "Future Past" von Iron Maiden am Sonntagabend auf der Bühne der Arena Leipzig abzog, war schon ziemlicher Wahnsinn: Stimmlich sowieso - bei der "Air Raid Siren" sind nach wie vor...