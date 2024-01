Electro-Legende Daniel Myer: Jubiläum beim eigenen Maschinenfestival

Im letzten Jahr hat Myer zudem mit "Hingabe" erstmals unter seinem eigenen Namen ein Techno-Album rausgebracht, und bei allen anderen Projekten stehen 2024 wieder Veröffentlichungen an. Besonders auf das kommende erste Haujobb-Album seit acht Jahren dürften viele Fans gespannt. Fünf Alben in zwei Jahren dürften selbst für jemanden rekordverdächtig sein, der sein musikalisches Equipment theoretisch immer in einer kleinen Tasche dabeihaben kann und von sich selbst sagt, er könne sehr gut im Zug arbeiten.

Heute ist der 52-jährige zusätzlich Produzent, frickelt an Auftragswerken, ist seit vielen Jahren Keyboarder der schwedischen Futurepop-Helden Covenant und aktuell immer noch in fünf eigenen Projekten aktiv: Neben Haujobb gibt es ihn als Liebknecht, als Synthpop- und Dark-Wave-Duo DSTR und bereits seit 1998 als Architect - ein Name, unter dem er alles veröffentlicht, was er kreativ sonst noch ausstößt. Liebevoll nennt er es sein "Moby-Projekt".

Bei dieser Band sollte es aber bei Weitem nicht bleiben. Neben weiteren Projekten wie Clear Vision, Hexer und Aktivist wollte vor allem in seiner intensiveren Drum‘n‘Bass-Zeit Ende der 90er fast jedes Label, dass mit Myer arbeitete, einen neuen Namen von ihm verwenden. Etwa 25 bis 30 Aliase kamen so über die Jahrzehnte zusammen.

Da er, noch unter seinem bürgerlichen Namen Daniel Meier, bald auf diverse Haushaltsgegenstände einkloppte, schenkten ihm seine Eltern 1988 den ersten Drumcomputer. 1992 gründete er, zwischenzeitlich von Sachsen-Anhalt nach Bielefeld umgesiedelt, seine bis heute aktive Industrial- und EBM-Band Haujobb. Bereits nach den ersten Auftritten, unter anderem in legendären Club Zwischenfall in Bochum , war dem jungen Ossi klar: Musik ist es, auch beruflich! Eine Friseurlehre wurde abgebrochen, und bei der Gema-Anmeldung kam er zu seinem Künstlernamen: Weil es dort bereits ein Meier seines Vornamens gemeldet war, ließ er sich vom Hauptprotagonisten der Horrorfilm-Reihe "Halloween", Michael Myers, inspirieren. Zur recht finsterkalten Maschinenmusik Haujobbs, die damals innerhalb der damals vom Mainstream noch argwöhnisch beäugten Schwarzen Szene erblühte, passte das ziemlich perfekt.

Chor, Ballett, DDR-Radio. Die musikalischen Anfänge des Daniel Myer klingen zunächst nicht nach Elektro-Karriere. Doch was da über die Mauer in den Äther wehte und ihn bald packte, war Synthiepop, New- und Dark-Wave, Depeche Mode , New Order, Erasure, Anne Clark. Nachhaltig infiziert wurde Myer vor allem von Beats.

Aus Sachsen in die Welt: Daniel Myer ist mit zahlreichen Projekten wie Haujobb, Covenant oder Scope europaweit einer der umtriebigsten Musiker in elektronischen Gefilde. Ende Januar findet in Leipzig nun bereits zum 20. Mal sein eigenes Festival statt: der "Planet Myer Day"!

"Es gibt weltweit Myer-Fans. Natürlich auch von den einzelnen Bands und Projekten, aber man hört auch so oft raus: Das hat Daniel gemacht." So spricht der ehemalige

DJ, Veranstalter und WGT-Urgestein Markus Müller über seinen selbst meist eher bescheiden auftretenden Kollegen und Freund. Müller war es auch, der 2002 auf die Idee eines eigenen Myer-Festivals für und mit dem damals frischen Wahlleipziger kam: "Wir waren Fans seiner Musik, wir wollten einfach alle diese coolen Projekte an einem Tag sehen, die Bandbreite dieses Musikers zeigen." Der "Planet Myer Day", kurz PMD in der Moritzbastei war geboren. "Ich fand das von Anfang an schräg, weil ich Personenkult eigentlich gar nicht mag", sagt Myer selbst. Aber er zog mit, und nachdem es die ersten zwei Jahre nur ihn selbst in allen Beat-Schattierungen zu erleben gab, zeichnet er sich inzwischen selbst für die Zusammenstellung eines passenden Lineups verantwortlich.

Und das kann von Jahr zu Jahr überraschen, speist sich stets aus verlässlichen, mitunter großen Namen aber mehr noch Experimentellem. Neben Klangstabil, Die Selektion, sogar Front 242 und natürlich immer wieder Haujobb & Co. standen so Geheimtipps wie die ungarische Pop Noir Sensation Black Nail Cabaret oder "Menschen beim Sex", das Trash-Elektroprojekt des ehemaligen Think-About-Mutation-Sängers Ralf Donis auf der Bühne.

Auch die heute international bekannte Band Solar Fake um Gothic-Ikone Sven Friedrich wurde beim PMD "entdeckt" und hatte dort 2008 ihren ersten Auftritt. Egal ob Stargast oder Abwegiges, Myer liebt es zu netzwerken und Menschen auf die Bühne zu holen, die sonst eher nicht den Weg in die Moritzbastei gefunden hätten. Besonders die am 20. Januar stattfindende 20. Ausgabe des Planet Myer Day verweigert sich bewusst einem selbstsicheren Best-Of-Programm, sondern ist Experiment und Statement zugleich: Es kommen ausschließlich Projekte mit weiblicher Beteiligung auf die Bühne, musikalisch geht es bunter denn je zu. Als Architect steht Myer die betörende Kylie-Minogue-Stimme der Black Nail Cabaret Sängerin Emke Arvai-Illes zur Seite, dazu gibt es unter anderem das Glitter-Dance-Wave-Duo Tilly Electronica, dass sich dieses Jahr um die Teilnahme am Eurovision Song Contest bewirbt und die neue Leipziger Electronic-Indie-Pop Hoffnung Asia Imbiss.

Dass mit dem Frittenbude-Side-Projekt Dina Summer erstmals eine Band vom Label Audiolith bei einer "Grufti"-Veranstaltung aufläuft, ist zusätzlich ein Novum, das Myer und Müller nur allzu gern ins Spiel bringen: "Wir wollten nie etwas bedienen, wir wollten immer entdecken." Überhaupt ist die starke Verankerung von Myers Musik in der Schwarzen Szene zwar durchaus begründet, Industrial, IDM, Future und Synthie Pop haben hier ihre Heimat, Myer selbst hat als Künstler seit 2002 kein WGT ausgelassen, allerdings war das nie fest geplant: "Ich bin nicht der Mainstream-Grufti, doch ich komme aus der Szene nicht so richtig raus. Dabei bin ich aber immer ich und kostümiere mich nicht gern."

Bei aller Vielfalt der Szene stört ihn das mitunter unreflektierte Spiel mit Uniformen oder totalitären Symbolen mit der Ausrede unpolitisch zu sein. Mit Fahnen wedelt der überzeugte Tierrechtler weder privat noch in seiner Musik, doch spätestens bei rechten Tönen verfährt er gern nach der Devise: "Lieber positioniere ich mich da klar dagegen, statt nichts zu sagen."

Das Festival Der Planet Myer Day, kurz PMD, findet als 20. Auflage am 20. Januar in der Leipziger Moritzbastei statt.