Element of Crime live in Leipzig und Dresden: Immer gut und manchmal besser

Blues-Schwermut und Shanty-Romantik mitten in der Großstadt: Element of Crime sind die unangefochtenen deutschen Meister des melancholischen Liedes. Generationenübergreifend umjubelt haben sie dies am Wochenende in Sachsen gleich zweimal bewiesen. Haus Auensee war ausverkauft, wie tags zuvor die "Junge Garde".

Zuverlässigkeit und Glück sind zwei, denen man bei Element of Crime durchaus gemeinsam und regelmäßig begegnen kann. Zuverlässig hoch ist das Niveau, auf dem man seit fast 40 Jahren in schöner Regelmäßigkeit Liedgut fabriziert. Aber es braucht auch zunehmend Glück, aus den mitunter fast zum Verwechseln ähnlich dahinplätschernden...