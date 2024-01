Entdecker, Kaufmann, Diplomat: Heute vor 700 Jahren starb Marco Polo

Für seine Abenteuer bewunderten ihn schon Zeitgenossen, seine Berichte ließen ihn in die Geschichte eingehen. Der venezianische Geschäftsmann und Entdecker verstarb nach einem bewegten Leben vor 700 Jahren, am 8. Januar 1324, in seiner Heimatstadt.

Gewagte Seereisen, ausgedehnte Expeditionen und die Erforschung unbekannter Kulturen, dafür ist Weltenbummler Marco Polo bis heute bekannt. Über die Jugend des 1254 in Venedig geborenen Sohnes eines wohlhabenden Händlers ist nicht viel überliefert. 1271, im Alter von gerade einmal 17 Jahren, startete der wagemutige Heißsporn in das größte... Gewagte Seereisen, ausgedehnte Expeditionen und die Erforschung unbekannter Kulturen, dafür ist Weltenbummler Marco Polo bis heute bekannt. Über die Jugend des 1254 in Venedig geborenen Sohnes eines wohlhabenden Händlers ist nicht viel überliefert. 1271, im Alter von gerade einmal 17 Jahren, startete der wagemutige Heißsporn in das größte...