Ermittlungen abgeschlossen: Andrew Tate wegen Menschenhandels angeklagt

Mit frauenfeindlichen Videos erreichte Andrew Tate auf Tiktok und Youtube millionenfach Zuschauer auf der ganzen Welt, war zeitweise der meistgeklickte Mann des Internets. Die rumänische Staatsanwaltschaft wirft dem Influencer zahlreiche Straftaten vor.

Influencer. Es sind schwerwiegende Straftaten, die die rumänischen Ermittlungsbehörden Andrew Tate sowie seinem Bruder Tristan vorwerfen: Angeklagt sind die britisch-amerikanischen Influencer gemeinsam mit zwei rumänischen Frauen unter anderem wegen des Verdachtes der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandels in mehrfachem Fall, Vergewaltigung sowie der Anstiftung zu Gewalttaten. Ein Richter wird nun in einem Vorverfahren den Fall prüfen, ob dieser vor Gericht letztlich verhandelt werden kann. Mateea Petrescu, Sprecherin der Influencer, kündigte in Reaktion auf die Anklage an, dass die Brüder ihre Unschuld beweisen wollen.

Die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft (DIICOT) hat nach eigenen Angaben vom Dienstag die Ermittlungen hierzu abgeschlossen und die Anklageschrift zum Gericht geschickt. Nach Angaben der BBC könnte sich der Prozess über mehrere Jahre hinziehen.

Anwesen, Luxusautos und dreistelliger Millionenbetrag an Cryptowährung beschlagnahmt

Die Ermittler beschlagnahmten laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft neben 15 Grundstücken und Gebäuden, 15 Luxusfahrzeugen, 14 Luxusuhren Vermögen aus der Cryptowährung Bitcoin im Wert von über 380 Million US-Dollar. In den sozialen Medien weisen Andrew Tate und sein Bruder alle Anschuldigungen von sich; in zahlreichen Videos betonen sie ihre Unschuld, sprechen gar von einer politisch begründeten Hexenjagd.

Nachdem sich der Ex-Kickboxmeister Andrew Tate im Dezember 2022 über die Kurznachrichtenplattform Twitter einen verbalen Schlagabtausch mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg lieferte, klickten kurz darauf in Voluntari, einem Vorort von Bukarest, die Handschellen. Im März wurde die Untersuchungshaft in einen Hausarrest umgewandelt. Vonseiten der ermittelnden Behörden heißt es, dass Andrew und Tristan Tate in Zusammenarbeit mit den zwei mitangeklagten rumänischen Frauen junge Frauen mittels der sogenannten "Loverboy-Methode" abhängig gemacht und gezwungen haben sollen, Sexvideos zu produzieren. Die Frauen sollen bedroht und erpresst worden sein, zudem soll eine der Frauen in zwei Fällen vergewaltigt worden sein.

Erste Berühmtheit erlangte Andrew Tate in Großbritannien durch seine Teilnahme bei "Big Brother". Er musste die Show verlassen, nachdem ein Video an die Öffentlichkeit gelangt war, in welchem er allem Anschein nach eine Frau mit einem Gürtel schlug. Später stellte sich heraus, dass dies im gegenseitigen Einvernehmen stattfand. In den sozialen Medien vielfach geklickt wurde Tate durch tausende Kurzvideos, in welchen er frauenfeindliche und hypermaskuline Sprüche klopfte. Für kurze Zeit war Andrew Tate der bei Google meistgesuchte Mann. Gegenwärtig hat Tate fast sieben Millionen Follower bei Twitter. (mit dpa)