Feine Sahne Fischfilet live in Leipzig: Mit Schlager und Feueralarm

Oberliga-Punk mit großem Herz und Ostsee-Charme, Feine Sahne Fischfilet ist für viele mehr Phänomen als nur Band und gleichzeitig Reizfigur. Auf ihrer aktuellen Tour hat sie am Samstag im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig eine ausgelassene Show geliefert. Am Montag ist sie wieder da.

Abriss! Den Laden zerlegen, die Bude abfackeln! Metaphern und Parolen, die seit einiger Zeit für ausgelassene Konzerte trenden, neigen durchaus zur markigen Übertreibung. Wenn es jedoch ein Abend bis zum Feueralarm schafft und am Ende eigentlich jeder schweißnass und Bier-geduscht nach Hause wankt, bekommt man zumindest einen Eindruck davon,... Abriss! Den Laden zerlegen, die Bude abfackeln! Metaphern und Parolen, die seit einiger Zeit für ausgelassene Konzerte trenden, neigen durchaus zur markigen Übertreibung. Wenn es jedoch ein Abend bis zum Feueralarm schafft und am Ende eigentlich jeder schweißnass und Bier-geduscht nach Hause wankt, bekommt man zumindest einen Eindruck davon,...