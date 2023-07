Feten im Osten: Wie in der DDR gefeiert wurde

Da strahlten die Augen: eine Aufnahme von Ute Mahler im Ballhaus Stäudten aus der Serie "Striptease im Osten", fotografiert in Karl-Marx-Stadt in der Zeit von 1988/89. Das Bild ist in der aktuellen Ausstellung "Der große Schwof. Feste feiern im Osten" in Jena zu sehen. Bild: Ute Mahler