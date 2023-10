Florence Thurmes wird neue Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz

Die Kunstexpertin tritt die Stelle voraussichtlich Anfang 2024 an. Auch in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hat sie bereits gearbeitet.

Personalie. Der Stadtrat Chemnitz hat am Mittwochnachmittag Dr. Florence Thurmes zur neuen Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz gewählt. Die 42-Jährige wird nach jetzigem Stand Anfang kommenden Jahres ihr Amt antreten.

Thurmes ist in Luxemburg geboren und hat eine vielfältige und langjährige Berufserfahrung in der Leitung von Sammlungen, im Kuratieren von Ausstellungen als auch in der Konzeption von Teilhabeformaten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Derzeit stehe sie an der Spitze des Museums Ostwall im Dortmunder U - dem städtischen Museum von Dortmund. Davor war sie Leiterin der Abteilung Programm in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie sei im Freistaat Sachsen gut vernetzt. Nach ihrem Studium der modernen und zeitgenössischen Kunst und ihrer Doktorarbeit in Frankreich habe sie viele Jahre als Kuratorin in Luxemburg und Deutschland gearbeitet.

Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky: "Ich bin sehr froh, dass wir Frau Dr. Thurmes als Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz für uns gewinnen konnten. Ihre umfangreichen Erfahrungen im Bereich der neueren Kunstgeschichte und ihr Umgang damit in Sammlungen oder Museen haben uns überzeugt, dass sie eine hervorragende Besetzung für diesen Posten ist. Ganz besonders wird der neuen Generaldirektorin ihre langjährige Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei den Kunstsammlungen Dresden zugutekommen. Sie kennt die ostdeutsche und insbesondere die sächsische Kulturlandschaft bereits im Detail. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihr."

Dr. Florence Thurmes: "Ich danke dem Stadtrat für das Vertrauen in mich. Ich freue mich sehr, die Kunstsammlungen Chemnitz ins Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zu führen - eine einmalige Gelegenheit. Zusammen mit dem Team möchte ich die Museen weiterentwickeln und voranbringen, deren Programm ich seit Jahren mit großem Interesse verfolge. Besonders wichtig ist es mir, die Menschen in Chemnitz und Umgebung einzubinden, Kindern und Jugendlichen ein noch besseres Programm anzubieten und uns mit der Region mit ihren reichhaltigen kulturellen Angeboten stärker zu vernetzen. Die Kunstsammlungen Chemnitz haben eine Vielzahl von Schätzen, auf die wir stolz sein können."

Der vorherige Generaldirektor Frederic Bußmann hatte das Haus Ende Juli auf eigenen Wunsch verlassen. Er wechselte zum 1. August an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. (kl)