Franz Beckenbauer als Sänger: Der erste deutsche Fußball-Popstar

Der "Kaiser" wurde nicht nur besungen: Der trat auch selbst ans Mikro, brachte Ritchie Blackmore vom Hardrock ab - und wurde von einem singenden Schauspieler für tot erklärt!

Schlager. Alle sind sich einig, dass Franz Beckenbauer ein ganz Großer des Fußballs war. Als Beleg werden immer wieder drei Titel genannt. Er hat die Weltmeisterschaft als Spieler nach Deutschland geholt, als Trainer und als Funktionär. Sein vierter Titel wird eher am Rande erwähnt, dabei ist er in gewisser Hinsicht der Bedeutendste. Franz Beckenbauer war er der erste große Popstar des deutschen Fußballs. Eine Tatsache, die in ihrer historischen Dimension noch mehr wiegt als ein Weltmeistertitel, denn das Popstarsein ist das wesentliche Merkmal internationaler Topfußballer von heute. Fußballweltmeister gibt es mittlerweile viele, aber nicht alle wurden globale Popstars. Umgekehrt wurden manche Popstars, ohne je Weltmeister geworden zu sein. Siehe David Beckham.

Zeichen der Zeit erkannt

Franz Beckenbauer war nicht von Natur aus ein glamouröser oder gar rock'n'rolliger Typ, und anfangs auch alles andere als ein lässiger. Aber er hatte die Zeichen der Zeit, die bei seinem Aufstieg zum Sporthelden bei der WM 1966 die Hochzeit der Beatmusik war, erkannt. Als erster deutscher Fußballer engagierte er mit Heribert Schwan einen persönlichen Manager. Solche geschäftlichen Kümmerer gab es damals vereinzelt im Musikbiz, Leute wie Colonel Parker (Elvis Presley) und Brian Epstein (The Beatles), aber sie waren selbst dort noch nicht weit verbreitet. Schwan besorgte dem Shootingstar der WM 66 nicht nur gut dotierte Werbeverträge, sondern ebnete ihm auch den Weg ins Unterhaltungsmetier.

Ein Plattendeal für den Fußballer

1967 fädelte er einen Plattendeal ein, mit dem Ziel, den Fußballer zum Sänger aufzubauen. Fast alle deutschen Plattenfirmen überschütteten ihn mit Angeboten, den Zuschlag erteilte Schwan der Polydor gegen ein Garantiehonorar von 100.000 Mark. Das Lied "Gute Freunde kann niemand trennen" war billiger Schlagerkitsch, was Beckenbauer, dessen Idol Freddy Quinn hieß, nicht daran hinderte, sich über zu geringes Airplay zu beklagen. Gegenüber einem Bild-Reporter beschwerte er sich, dass sein Lied zu wenig im Radio lief. Selbst seine Fans würden fragen, klagte er, warum es nicht überall zu hören sei, wenn es doch selbst im "Deutschlandsender" in der Sowjetzone gespielt werde. Gemeint war ein Sender aus der DDR, der propagandistisch in den Westen hineinsendete. Auch wenn das Lied kein Monsterhit wurde (gleichwohl Top Zehn der Hitparade), erlangte es ikonischen Status, wie man auch an der Heavy Rotation in allen Nachrufen sieht.

Mit Edelfan und Groupies in New York

Obwohl viele deutsche Fußballer Platten einsangen oder besungen wurden - keiner wurde musikalisch so umkränzt wie Beckenbauer. Auf ihn gibt es Loblieder, Schmählieder und Abschiedslieder. Nicht für Franz, den Sommermärchenkönig a.D., aber für Franz, den Fußballkaiser. Der war unbestritten, als er 1977 München verließ, um sein Glück als Fußballrentner in Amerika zu finden. Während sich der deutsche Boulevard empörte, verfielen Bayern-Fans nach Beckenbauers Wechsel zu Cosmos New York in Trauer. Die 3 Lustigen Moosacher legten sogar einen klingenden Trauerkranz ab, darauf in tränendicken Lettern: "Der Kaiser geht und alle Bayern weinen". So jämmerlich die Tonkunst der Volksmusikanten, so forsch ihre Anklage an den Fußballsöldner: "Der Kaiser geht, es geht ihm nur ums Geld!" Das stimmte freilich nur halb. In die Operettenliga gelockt hatten ihn nicht nur Ablösemillionen und mehr Distanz zu den deutschen Steuerbehörden, sondern auch die Aussicht auf Spaß. Im Cosmos-Team kickten Pele und andere Alt-Superstars. In der Umkleide schaute schon mal Edelfan Mick Jagger vorbei und zu den Auswärtsspielen reiste man im firmeneigenen Jet, gern mit Groupies an Bord. Nach Heimspielen amüsierten sich die Oldiekicker derweil in der Promi-Disco "Studio 54". Wenn ein Bayer über des Kaisers Weggang aus München sicher nicht geweint hat - dann der Franz.

Seine Rückkehr aus den Staaten wurde erneut mit einer Platte gefeiert. Die Sängerin Ilse Garsten veröffentlichte 1980 die Single "Servus Franz", auf der sie Kaisermania reloaded als Kurzreim durchbuchstabierte. "A wie Anstoß / B wie Ball / C wie Cosmos - nur ein Intervall". Dagegen war das, was Udo Jürgens 1975 in "Libero" besungen hatte, große Lyrik: "Nach dem Spiel, in der Kabine, wenn dich keiner sieht / fühlst du dich auf einmal älter, du bist abgekämpft und müd".

Ben Becker und die Ente

Was wenige wissen: Nicht nur für müd, sondern gleich für tot erklärt hatte ihn 1997 der singende Schauspieler Ben Becker. Seinen Ausgang nahm das verfrühte Ableben von Kaiser Franz in einem Münchner Taxi, wo Becker mit dem Schlagzeuger seiner Zero Tolerance Band saß und rumflachste. Der Drummer war Fußballfan und erzählte dem Fahrer, dass Beckenbauer gestorben sei. "Das machte während unserer Taxifahrt sofort die Runde über den Taxifunk", beschrieb Becker später den weiteren Ablauf von Beckenbauers öffentlichem Dahinscheiden. Am nächsten Tag gab der Berliner ein Interview bei Bayern3, um für die Debütplatte seiner Band "Und lautlos fliegt der Kopf weg" und ihr Münchner Konzert zu werben. Dem Interviewer und den Radiohörern flogen fast die Ohren weg, als Becker aus Spaß die Fake-Geschichte zum Besten gab. "Na, haben Sie es denn noch nicht gehört? Unser Kaiser, Franz Beckenbauer, ist heute verstorben. Franz Beckenbauer ist tot!" Der Moderator war erst geschockt, erkannte dann aber den Gag, nur lächelte er ihn mehr oder weniger weg, was man als Radiohörer leider nicht sehen kann. So nahm die Sache ihren Lauf. Das Klubkonzert war plötzlich ausverkauft, aber die Münchener Boulevardpresse in Rage: "Geschmackloser Scherz von Berliner TV-Star: Beckenbauer tot?" Während ein Sturm der Entrüstung durch den Blätterwald fegte und der FC Bayern eine Verleumdungsklage anstrebte, reagierte Beckenbauer cool. Er verzichtete auf eine Klage und ließ Becker einen Gruß ausrichten: "Totgesagte leben länger."

Die Sache mit Ritchie Blackmore

Weniger lässig ging er zwei Jahre später über den "Bayern"-Song der Toten Hosen hinweg, in dem die Punkrocker über den FCB herzogen. "So etwas macht man nicht, das ist ungezogen, das gehört sich nicht", schimpfte Franz gegenüber einem ZDF-Reporter. "Wenn Sie unbedingt eine PR-Aktion hätten haben wollen, hätten sie uns anrufen können, dann hätten wir das mit ihnen gemacht - aber nicht auf diesem Wege." Auf die PR-Aktion wäre man auch im Nachhinein sehr gespannt gewesen.

Ansonsten hatte Franz Beckenbauer jedoch auch im Musikbusiness mehr Verehrer als Verächter. Sie reichten vom brasilianischen Musikstar Gilberto Gil bis zum englischen Rockstar Ritchie Blackmore. Der legendäre Gitarrist von Deep Purple hatte 1997 dem Heavy Rock abgeschworen und die Mittelaltermusik für sich entdeckt, was viele Purple-Fans fassungslos machte. Sie fragten sich, was ihn geritten hatte, sein Minnegesang-Album "Shadow of the Moon" zu veröffentlichen. Ganz klar wurde es nie. Einen kleinen Hinweis gab es allerdings im Booklet, wo Blackmore eine Danksagung an zwei deutsche Fußballheroen richtete: An "Matthais", gemeint war Lothar Matthäus, und an seinen absoluten Helden Franz Beckenbauer. Wofür? Ausdrücklich für ihre Inspiration. Dass ausgerechnet der Kaiser und sein Kapitän verantwortlich waren, dass die Rocklegende vom Hardrockgegniedel zum mittelalterlichen Gefidel umschwenkte, dürfte eine der schrägsten Randgeschichten der Musikhistorie sein.