Friedenspreisträger Rushdie: "Auf Hass mit Liebe antworten"

"Ein Mensch, von dem wir lernen können, was Mut ist": Der von Radikalen verfolgte Autor Salman Rushdie hat heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Er nutzt die Gelegenheit für einen Appell.

Der Schriftsteller Salman Rushdie hat bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. "Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen", sagte der 76-Jährige am Sonntag in seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche: "Eine...