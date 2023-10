Gefeierte Ballettpremiere in Chemnitz: Das Leben Gershwins auf der Bühne

Broadway, Hollywood und ein früher Tod: Das Leben und Werk von George Gershwin gibt's jetzt in Chemnitz auf der Bühne als bildgewaltiges Ballett. Samstag war Uraufführung: mit viel Aufregung, einem kniffligen Kleid und ein bisschen Gänsehaut.

Im Requisitenraum müssen sich jetzt ja Koffer über Koffer stapeln! Was im ersten Teil dieses Ballettabends an kleinen, großen und übermannsgroßen Koffern kreuz und quer gezogen, geschoben, getragen und geworfen wird! Beachtlich! Und was da für Exemplare dabei sind! Einer der ganz großen Dinger entpuppt sich nach dem Öffnen als voll...