Gute Stimmung, brütende Hitze und lange Schlangen: So war der dritte Tag auf dem Highfield

Majan, Disarstar, Heaven Shall Burn, Nina Chuba und Marteria boten ein volles Programm am letzen Tag des Highfield-Wochenendes

Auch am letzten Tag des Highfield Festivals feiern die 35.000 Besucher über 13 Stunden hinweg ausgiebig. Bereits am Vormittag begann ab 11 Uhr am Strand auf der Becks Beach Stage das Programm mit Jack Pott und Deine Cousine. Weiterhin herrschen hohe Temperaturen, und auch wenn es bewölkter als die vergangenen beiden Feiertage werden sollte,...