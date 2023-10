Harte Dok-Premiere in Leipzig: Das Ende von Marinka

Die Dokumentation des Leipziger Filmemachers Arndt Ginzel über das Leiden und Sterben der ukrainischen Zivilbevölkerung eröffnete das Leipziger Dok-Film-Festival

"Ich will, dass die Menschen sehen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe." Vasyls Botschaft ist deutlich. Die Welt soll teilhaben am Schicksal der Menschen in der Ukraine, die um ihr nacktes Leben kämpfen. Und sein Wunsch geht brutal in Erfüllung. Brutal, weil die Szenen in "White Angel - Das Ende von Marinka" kaum auszuhalten sind. Sie...