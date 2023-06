Hito Steyerl, eine der einflussreichsten Künstlerinnen weltweit, zeigt Arbeiten in Leipzig und fragt: Wohin führt die Zukunft?

Ärgern Sie sich über zerbrochene Fensterscheiben in leerstehenden Häusern? Diese Frage spielt in Leipzig in einer Installation von Hito Steyerl eine Rolle - und noch viel mehr. Es geht um Künstliche Intelligenz, eigenverantwortliches Handeln und Habecks Heizung!

Sie ist ein Star in der Kunstwelt. 2017 führte das britische Kunstmagazin "Art Review" Hito Steyerl auf Platz 1 der "Power-100-Liste", der Liste mit den 100 einflussreichsten Akteuren des internationalen Kunstbetriebs. Steyerl, 1966 in München geboren, ist Dokumentarfilmerin, Künstlerin, Autorin sowie Professorin für experimentellen Film und Video...