Hoffungsvollerster Newcomer Deutschlands: Duo Blumengarten legt Debütalbum vor!

Blumengarten ist nach etlichen Singles und EPs bereits in aller Munde. Beim Preis für Popkultur wurde das Duo am Donnerstag geehrt, und ab heute ist das Debütalbum am Start: Es erzählt von "Schönheit, die in Schmerzen liegt".

"Paris Syndrom" war der Song, mit dem Sänger Rayan und Produzent Sammy in gefühlter Sekundenschnelle das Internet eroberten: Die "Dach-Session" zusammen mit Paula Hartmann sammelte für die Newcomer Blumengarten in Windeseile 200.000 Youtube-Klicks. Weitere aktuelle Auskopplungen des Duos lassen vermuten, dass das nicht das letzte Mal gewesen...