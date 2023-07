Hortensie: Die schöne Blütenkönigin aus Sachsen

Katrin Meinl präsentiert im Gewächshaus eine ihrer neusten Züchtungen: die Tabletensia - klein, fein und ein "Blühwunder" (oben). Heute beginnt im Landschloss Pirna-Zuschendorf die Hortensienausstellung, allein über 50 in Sachsen gezüchtete Sorten werden gezeigt; die im Schlosspark beheimatete Hortensiensammlung umfasst 500 Arten und Sorten als Genbank; und die Hortensie "Schloss Zuschendorf" ist vor allem in Japan beliebt (Mitte v. l. n. r.). Matthias Riedel inmitten der Sammlung, die in Deutschland vom Bestand her zu den zwei umfangreichsten gehört (unten links). Bei Trockenheit verlangt die Hydrangea - so der wissenschaftliche Name - nach besonders viel Wasser. Foto: Wolfgang Schmidt