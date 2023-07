Im Interview - Autor Jens Balzer und die 90er-Jahre: "Der Kater kam schnell ..."

Freie Presse: Deshalb beginnt das "Jahrzehnt der Freiheit" in Ihrem Buch auch mit dem 9. November 1989?

Jens Balzer: Richtig. Anders als beim US-Autor Chuck Klosterman, der in seinem Buch "The Nineties" schreibt, die 90er begannen mit "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana. Dass da in Europa eine Mauer gefallen ist, hat der nur von Ferne gehört. In Osteuropa und der DDR vollzog sich aber mit dem Mauerfall eine radikale Veränderung. Die Welt öffnete sich. Der Rausch war groß, aber der Kater kam schnell. Zehn Tage nach der Grenzöffnung gab es im Westen die ersten Zeitungsberichte, dass die Supermärkte in Westberlin mit Ossis überfüllt sind. Oder denken sie an das legendäre Titanic-Cover mit der "Zonen-Gaby" und ihrer ersten Banane, wobei sie eine Gurke in der Hand hielt. Viele Linke im Westen waren ohnehin genervt von den ganzen schwarz-rot-goldenen Fahnen, die wieder in Mode kamen. Und dass man den Kanzler Kohl dank der Ossis nun doch nicht los werden würde.

Freie Presse: Als Jugendkultur ging Techno durch die Decke. Sie schreiben, dass es dabei eine bemerkenswerte Annäherung von Westlern und Ostlern gab?

Jens Balzer: In der Techno-Kultur ging es nicht um Abgrenzung, sondern darum, in eroberten Räumen gemeinsam zu feiern. Das Publikum war extrem gemischt, was die soziale Herkunft und politische Einstellungen betraf. Der proletarische Ostler tanzte neben dem linken Studenten aus dem Westen. Es gab zum Beispiel in Rostock Gabba-Partys mit hartem Techno, auf dem sich auch die Naziszene traf. Und die harten Schwulen aus Berlin-Mitte mit ihrem Leder-Fetisch, die bei ihren Snax-Partys Orgien feierten, fanden es schon geil, wenn die Stiefelträger aus Mecklenburg-Vorpommern kamen. Zum gleichen Stampfbeat zu tanzen, hat ja auch was Zivilisierendes. Man begegnet sich hinterher auf der Straße anders. Die Technopartys besaßen auch deshalb einen Hauch Abenteuerflair, weil sie oft in halblegalen Räumen stattfanden. Nicht selten handelte es sich um leere Fabrikhallen der zusammenbrechenden DDR-Wirtschaft, was auch eine Kehrseite der Freiheit und Spaßkultur zeigte.

Freie Presse: In den 90ern gab es einen Durchbruch für etliche neue Technologien, die noch mehr Freiheitsmöglichkeiten versprachen. Sie ließen die Hoffnung auf eine bessere Welt keimen, was zum Mythos vom freiheitlichen Jahrzehnt beitrug?

Jens Balzer: Das Internet wurde nicht zuletzt dank einiger Erfindungen des Physikers Tim Berners-Lee massentauglich. US-Präsident Clinton trug mit medienwirksamen Aktionen, wie den Videoübertragungen von seiner Katze Socks im Weißen Haus, zur Popularisierung bei. Heutige Internetkonzerne wie Amazon und Ebay entstanden. Die frühe Interneteuphorie schloss im Grunde an die alte linke Vorstellung von Gegenkultur an, die in den USA seit Woodstock existierte und hierzulande beispielsweise zur "taz"-Gründung geführt hatte. Dahinter stand der Glaube, dass die etablierte Öffentlichkeit eine Gegenöffentlichkeit bräuchte. Er ist auch ein Link zu den sogenannten temporären autonomen Szenen, die man als herrschaftsfreie Freiräume anstrebte. Das konnten lauter wechselnde Technoklubs sein, aber auch der virtuelle Raum ohne Kontrolle von staatlich gelenkten Massenmedien.

Freie Presse: War die Vorstellung naiv?

Jens Balzer: Hm. Wenn, dann war es Teil einer Naivität, die sich durch die gesamte Geschichte der Gegenkulturen zieht. Es war auf jeden Fall naiv zu glauben, dass einem die neuen Kanäle der Medienwelt selbst gehören. Der Kapitalismus hat sich noch immer alles einverleibt.

Freie Presse: Sie heben als einen Meilenstein der Netzkultur das Jahr 1998 hervor, in dem die Erfindung des "Cookies" patentiert wurde. Warum ist das so wichtig?

Jens Balzer: Mit dem kleinen "Cookie"-Datensatz wurde es möglich, den Internetsurfer praktisch wieder auffindbar zu machen und sich seinen Suchverläufen anzupassen. Cookies konnten von den Internetfirmen eingesetzt werden, um Informationen über die Kundinnen und Kunden zu sammeln. Sie wurden zum zentralen Element der Überwachung des Users. Mit Cookies war es möglich, Netzprofile zu erstellen. Damit ist der User auch ein unverwechselbares Individuum im Netz. Dein Suchprofil auf Google sagt ja alles über dich. Die ersten sozialen Netzwerke entstanden zwar erst in den Nullerjahren, aber auch sie sind vom Ursprung schon Ende der 90er angelegt, als die ersten Chatforen entstanden.