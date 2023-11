Jetzt war er da: Sting begeisterte am Dienstag in der gut besetzten Leipziger Arena

Nach über drei Jahren und vier Verlegungen kam der Sänger in die Messestadt und spielte sein Best-Of-Programm "My Songs". Ein Konzert mit zwei Stunden Welthits, das doch alles andere als das reine Abfeiern eines Superstars war.

Was lange währt wird endlich… na, was denn nun? Es ist nicht die überschäumende Euphorie von Beginn an, sondern eher ein gespanntes Abwarten am Dienstagabend in der ansehnlich gefüllten Leipziger Arena, und selbst als Sting schlussendlich wirklich auf der Bühne steht, dauert es noch eine Weile, bis das Publikum final aufgetaut ist und es...