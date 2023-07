Kaiserwetter, Kaiserstimmung, Kaisermania: Über 10.000 Fans in Dresden bei Roland Kaiser

Am Freitag beginnen die alljährlichen "Kaisermania"-Festspiele in Dresden: Fünf Mal hintereinander spielt Roland Kaiser am Elbufer, fünf Mal hintereinander sind die Konzerte ausverkauft. Der Kaiser ist einfach Kult. Zur Einstimmung stellen wir seine wichtigsten Hits vor: Wie hoch ist das Ohrwurmpotenzial und worum geht es eigentlich? Spoiler: Es geht immer um die Liebe.